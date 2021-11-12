Из-за сильной метели на трассе под Новосибирском автомобилистам не видно дорогу

Из-за снегопада сильно снизилась видимость на дорогах. Фото:«АСТ-54»
В Новосибирской области в пятницу, 12 ноября, был сильный снегопад. Из-за метели в городе собрались пробки, а на трассах водителям практически не было видно дорогу. Автомобилисты засняли все происходящее на видео, позже ролик опубликовали в соцсетях.
— На трассе в сторону Барнаула в кювет улетел грузовик, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — А в Новосибирске из-за снегопада на улице Немировича Данченко столкнулись внедорожник и рефрижератор. Авария перекрыла три полосы.
Ранее КП-Новосибирск писала, что снегопад ожидает сибиряков на протяжении всех выходных.
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