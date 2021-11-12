В Новосибирске снегопады будут идти все выходные

Выходные будут тёплыми Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на выходных будет тепло и снежно — ожидается мокрый снег. Такой прогноз дает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— На выходных погода существенно не изменится, ожидаются дожди с мокрым снегом с перерывами, ветер будет дуть до 14 метров в секунду, температура ночью слабоотрицательная, днем будет около 0 градусов, — рассказали КП-Новосибирск синоптики.

В субботу, 13 ноября, ночью будет идти умеренный мокрый снег, возможны заморозки до −10 градусов. Днем осадки не прекратятся. Температура воздуха будет в пределах −1...+1 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье, 14 ноября, снегопад продолжится. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, днем температура воздуха составит −1...+1 градусов.

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