В Новосибирске осудили экс-полицейского, напавшего на пассажира с перцовым баллончиком

Осудили на 3 года условно и выписали штраф в размере 15 000 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске вынесли приговор бывшему полицейскому, который обрызгал пассажира из перцового баллончика и обокрал его. Его обвиняют по статье 158 УК РФ за кражу и по статье 161 УК РФ за грабеж. Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района.

— Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в 15 000 рублей. В соответствии со статье 73 УК РФ наказание принято считать условным с испытательным сроком 3 года и выполнением возложенных дополнительных обязательств, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, инцидент случился 20 июня этого года. Обвиняемый увидел на дороге голосующего мужчину, подвез его, а потом брызнул в лицо из перцового баллончика, несколько раз ударил по голове, забрал банковскую карту и почти пять тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Брызнул из баллончика и избил»: в Новосибирске экс-полицейский пойдет по суд за ограбление попутчика

Он забрал у мужчины банковскую карту и почти пять тысяч рублей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.