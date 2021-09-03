«Брызнул из баллончика и избил»: в Новосибирске экс-полицейский пойдет по суд за ограбление попутчика

В Новосибирске 30-летний бывший полицейский пойдет под суд за нападение и ограбление мужчины. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 30-летний бывший полицейский пойдет под суд за нападение и ограбление мужчины. В областном Следственном комитете рассказали подробности произошедшего.

— 20 июня этого года обвиняемый ехал на машине мимо остановки «Жилмассив» и увидел «голосующего» на дороге мужчину. Экс-полицейский согласился подвезти его до остановки «Молкомбинат», однако, не добравшись до туда, он остановил машину в районе улицы Петухова. Сибиряки вышли из авто и обвиняемый сначала брызнул в лицо своему попутчику из газового баллончика, а потом начал избивать по голове руками и ногами, требуя отдать ему деньги и банковскую карту, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Мужчина отдал ему карточку и 4900 рублей наличными. Этими деньгами сибиряк расплатился за бензин на заправке в Кировском районе.

В областном МВД сообщили, что из органов сибиряк был уволен в связи с поступком, порочащим честь сотрудника ОВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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