В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу утром 12 ноября. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу утром 12 ноября. В полиции сообщили, что его местонахождение установлено.

— Установлено предположительное местонахождение несовершеннолетнего. Он находится с одним из законных представителей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как стало известно КП-Новосибирск, мальчик проживает с матерью, а сейчас находится у отца. Мама школьника была не в курсе его местонахождения.

На странице поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» также сообщается, что поиски мальчика завершены.

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