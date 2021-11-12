В Новосибирске 8-летний мальчик пропал по дороге в школу

Мальчик отправился на занятия, но до школы так и не добрался. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске пропал 8-летний Никита Зиотдинов. Утром в пятницу,12 ноября, он отправился из дома на занятия, но до школы так и не добрался.

— Утром он ушел в школу. Где-то через час матери ребенка позвонил классный руководитель и спросил, почему мальчик не пришел на занятия, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонская. — У него есть браслет с программой слежения. Но оказалось, что он отключился по дороге в школу. После это о мальчике ничего не известно.

Рост Никиты — 146 сантиметров. У него нормальное телосложение, светло-русые короткие волосы и карие глаза. В день пропажи он был одет в черно-белую куртку, темно-синие брюки, серые резиновые сапоги, серую шапку и темно-серый шарф. С собой у мальчика был синий ранец и пакет.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас Никита или вы видели его на улице, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.