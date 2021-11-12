После перенесенного COVID-19 пальцы рук и ног могут стать фиолетовыми

Пальцы приобретают фиолетовый цвет из-за влияния вируса и токсинов на стенки сосудов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за коронавируса кончики пальцев рук и ног могут стать фиолетовыми. Об таком нестандартном побочном эффекте рассказала главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко

— Кожных проявлений при ковиде очень много. Это может быть крапивница или токсекодермия, также есть специфическая реакция, как например, изменение цвета кончиков пальцев на стопах и руках, — сообщает Виктория. — Это связано с воздействием вируса и токсинов на стенки сосудов.

Медик отметила, что кожа на пальцах может приобрести фиолетовый оттенок, как при обморожении. Еще у переболевших коронавирусом из-за дефицита витаминов наблюдается ухудшение состояния ногтей и выпадают волосы.

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