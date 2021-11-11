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Здоровье11 ноября 2021 12:42

Новосибирский дерматовенеролог рассказала о противопоказания к вакцинации от ковида

При некоторых кожных заболеваниях прививку лучше отложить
Надежда КАСЬЯНОВА
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Вакцины от коронавируса не усугубляют течение кожных заболеваний.

Вакцины от коронавируса не усугубляют течение кожных заболеваний.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко рассказала о том, с какими кожными заболеваниями следует повременить с вакцинацией от ковида.

— Существуют относительные противопоказания при обострении хронических кожных заболеваний или, если болезнь находиться в острой стадии, как герпес на губе, — сообщает Виктория. — В таком случае лучше дождаться стабилизации болезни, а потом уже вакцинироваться.

При этом, медик объяснила, что вакцинация может вызывать обострение кожных болезней. А покраснение вокруг прокола является нормальной реакцией и, как правило, проходит за пару дней.

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