Новосибирский дерматовенеролог рассказала о противопоказания к вакцинации от ковида

Вакцины от коронавируса не усугубляют течение кожных заболеваний.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко рассказала о том, с какими кожными заболеваниями следует повременить с вакцинацией от ковида.
— Существуют относительные противопоказания при обострении хронических кожных заболеваний или, если болезнь находиться в острой стадии, как герпес на губе, — сообщает Виктория. — В таком случае лучше дождаться стабилизации болезни, а потом уже вакцинироваться.
При этом, медик объяснила, что вакцинация может вызывать обострение кожных болезней. А покраснение вокруг прокола является нормальной реакцией и, как правило, проходит за пару дней.
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