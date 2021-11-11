Полиция начала проверку после того, как под Новосибирском парень сломал ребра школьнику

Парень ударил подростка так, что тот получил перелом. Фото: соцсети

Полиция начала проверку после того, как в Новосибирской области 18-летний парень сломал ребра 12-летнему школьнику. Напомним, инцидент случился в селе Новокремлевской Коченевского района: парень пнул 12-летнего мальчика с такой силой, что тот получил перелом. Причиной конфликта стал шум в подъезде, в котором сибиряк обвинил подростка.

— Все участники конфликта установлены и опрошены, сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Потерпевшему выдано направление на прохождение судмедэкспертизы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробнее о случившемся. По словам мамы пострадавшего мальчика, 18-летний сосед и ранее вел себя достаточно агрессивно и уже успел подраться с ее старшим 17-летним сыном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском парень сломал ребра 12-летнему школьнику за шум в подъезде

Мама мальчика хочет наказать обидчика сына и написала заявление в полицию (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.