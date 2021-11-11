Полиция начала проверку после того, как под Новосибирском парень сломал ребра школьнику

Парень ударил подростка так, что тот получил перелом. Фото: соцсети
Полиция начала проверку после того, как в Новосибирской области 18-летний парень сломал ребра 12-летнему школьнику. Напомним, инцидент случился в селе Новокремлевской Коченевского района: парень пнул 12-летнего мальчика с такой силой, что тот получил перелом. Причиной конфликта стал шум в подъезде, в котором сибиряк обвинил подростка.
— Все участники конфликта установлены и опрошены, сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Потерпевшему выдано направление на прохождение судмедэкспертизы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробнее о случившемся. По словам мамы пострадавшего мальчика, 18-летний сосед и ранее вел себя достаточно агрессивно и уже успел подраться с ее старшим 17-летним сыном.
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