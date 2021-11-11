В Новосибирске появится новая остановка «Аквапарк». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске появится новая остановка «Аквапарк». Как сообщают в мэрии города, она будет располагаться в Ленинском районе рядом с домом №8 по улице Яринская.

— Остановка будет включена в путь следования автобусов № 16 «Центральный корпус — Затон», № 19 «Магазин «Кристалл» — ЖК «Новомарусино» и № 89 «Магазин „Кристалл“ — Криводановский карьер» и маршрутного такси № 2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэр города Анатолий Локоть раскритиковал транспортные остановки в виде жестяных коробок. Градоначальник пояснил, что они не соответствуют требованиям ни по своему функционалу, ни внешне.

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По словам Анатолия Локтя они выглядят дешево и не соответствуют требованиям (подробнее).

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