Мэр Новосибирска раскритиковал остановки в виде жестяных коробок

Жестяных коробочек не будет в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал транспортные остановки в виде жестяных коробок. Градоначальник пояснил, что они не соответствуют требованиям ни по своему функционалу, ни внешне.

— Следует привести в надлежащий вид все остановки Новосибирска. Сегодня я распорядился, чтобы такие вот коробочки жестяные перестали устанавливать, — рассказал Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 ноября. — Они дешевые, а все, что выглядит дешево — плохо.

Мэр города отметил, что для благоустройства транспортных остановок необходимо привлечь частные инвестиции.

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