Мэр Новосибирска раскритиковал остановки в виде жестяных коробок

Жестяных коробочек не будет в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал транспортные остановки в виде жестяных коробок. Градоначальник пояснил, что они не соответствуют требованиям ни по своему функционалу, ни внешне.
— Следует привести в надлежащий вид все остановки Новосибирска. Сегодня я распорядился, чтобы такие вот коробочки жестяные перестали устанавливать, — рассказал Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 ноября. — Они дешевые, а все, что выглядит дешево — плохо.
Мэр города отметил, что для благоустройства транспортных остановок необходимо привлечь частные инвестиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер