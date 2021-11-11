В Новосибирской области пред судом предстанет экс-глава поселка Линево

Ущерб поселку свыше 8 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суд поступило дело 69-летнего бывшего главы поселка Линево в Искитимском районе Новосибирской области. Мужчину обвиняют по статье 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

— Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично, — сообщают в областном следственном комитете.

Напомним, по материалам дела, он заплатил застройщику более 8 миллионов рублей из бюджета поселка, не дождавшись результатов экспертизы построенных объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области бывший замглавы Линево предстанет перед судом за мошенничество

Он нанес ущерб администрации поселка больше 3 миллионов рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.