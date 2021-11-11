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Происшествия11 ноября 2021 15:46

В Новосибирской области пред судом предстанет экс-глава поселка Линево

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
Надежда КАСЬЯНОВА
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Ущерб поселку свыше 8 миллионов рублей.

Ущерб поселку свыше 8 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суд поступило дело 69-летнего бывшего главы поселка Линево в Искитимском районе Новосибирской области. Мужчину обвиняют по статье 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

— Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области. Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал частично, — сообщают в областном следственном комитете.

Напомним, по материалам дела, он заплатил застройщику более 8 миллионов рублей из бюджета поселка, не дождавшись результатов экспертизы построенных объектов.

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