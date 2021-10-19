В Новосибирской области бывший замглавы Линево предстанет перед судом за мошенничество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области пройдет суд над бывшим заместителем главы администрации рабочего поселка Линево и директором строительной организации. Как сообщают следователи, возбуждено дело по статье 159 УК РФ за мошенничество по предварительному сговору с использованием служебного положения.
— По данным следствия, в декабре 2018 года глава администрации Линево и директор строительной организации заключили контракт на строительство теплосетей на сумму свыше 5 миллионов рублей. Фигуранты договорились не выполнять часть работы и заменили указанные в смете материалы на более дешевые, не внеся изменения в контракт, — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
В результате мошеннической схемы обвиняемые поделили между собой свыше 3 миллионов рублей.
Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.
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