Полицейский поймали новосибирцев, напавших с ножом на водителя иномарки

Полицейский поймали новосибирцев, которые напали на водителя с ножом и похитили иномарку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейские поймали парней, напавших на 22-летнего водителя иномарки. 7 ноября злоумышленники, угрожая ему ножом, завладели его машиной «Фольксваген Поло» и сотовым телефоном. Пострадавший после нападения обратился в полицию.

— Незамедлительно объявили операция «Перехват». Ориентировку на похищенную машину передали наружным нарядам. Через несколько часов подозреваемые, которые передвигались на разыскиваемом автомобиле, попали в поле зрения полицейских. В итоге их задержал экипаж ГИБДД у одного из домов по улице Троллейной. На указанный адрес незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Из автомобиля, в котором находились подозреваемые, правоохранители изъяли нож, — рассказали подробности задержания в ГУ МВД по Новосибирской области.

Злоумышленниками оказались двое новосибирцев — 26 и 29 лет. Ранее парни уже привлекались к уголовной ответственности.

— По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигурантов отправили в СИЗО, — добавили в пресс-службе полиции.

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