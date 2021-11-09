В Новосибирске пассажиры иномарки напали на водителя с ножом и угнали автомобиль

После нападения автомобиль был угнан
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске Центральном районе двое пассажиров автомобиля Volkswagen Polo напали с ножом на водителя и забрали его автомобиль. Инцидент произошел вечером 7 ноября. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия». Проводится расследование, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
О дополнительных деталях происшествия в ведомстве обещали предоставить информацию позже.
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