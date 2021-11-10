В Новосибирске на новогодних корпоративах будут требовать QR-коды

На корпоратив можно попасть с QR-кодом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске на предстоящих корпоративах будут требовать QR-коды. Об этом КП-Новосибирск сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Сергей Нешумов.

— Если корпоратив проводится в ресторане, то там также будут действовать правила, как и на любом другом празднике. Неважно какое мероприятие, люди просто сами пришли посидеть в ресторане или организованной группой. Все, что проводится в общепите, также подчиняется общим требования. И не имеет значения, будет это свадьба, новогодний корпоратив или День рождения, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Нешумов.

По его словам, именно общепит должен соблюдать все эпидемиологические нормы при проведении таких мероприятий.

Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор предложил ужесточить в регионе ограничения из-за ковида. В том числе — ввести QR-коды при посещении заведений общепита — кафе и ресторанов.

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