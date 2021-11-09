Избитый под Новосибирском опекуном 17-летний подросток хотел уйти из семьи

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности избиения 17-летнего подростка его опекуном. Напомним, произошла история в Сузунском районе: мальчика с ушибами и ссадинами доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и прокуратура.

— Предварительно установлено, что 17-летнему потерпевшему ушибы и ссадины причинил опекун из-за конфликта (подросток решил уйти из опекунской семьи и проживать самостоятельно), — сообщили в областной прокуратуре. — Ведомство проверит соблюдения органами и ответственными должностными лицами закона об охране здоровья детей.

Как пояснил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, мальчик учился в Новосибирском областном колледже культуры и искусств, а домой к опекунам приезжал на выходных.

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Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи (подробнее).

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