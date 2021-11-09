В Новосибирской области опекун избил подростка-сироту: мальчик попал в больницу

В Сузунском районе Новосибирской области опекун избивал 17-летнего подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сузунском районе Новосибирской области опекун избивал 17-летнего подростка. Мальчик попал в больницу с множественными ушибами.

— В воскресенье, 7 ноября, 17-летний мальчик попал в больницу с множественными ушибами и ссадинами на голове. Выяснилось, что подростка систематически избивал его 32-летний опекун, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего уже разбираются следователи. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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