В Новосибирской области опекун избил подростка-сироту: мальчик попал в больницу

В Сузунском районе Новосибирской области опекун избивал 17-летнего подростка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Сузунском районе Новосибирской области опекун избивал 17-летнего подростка. Мальчик попал в больницу с множественными ушибами.
— В воскресенье, 7 ноября, 17-летний мальчик попал в больницу с множественными ушибами и ссадинами на голове. Выяснилось, что подростка систематически избивал его 32-летний опекун, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего уже разбираются следователи. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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