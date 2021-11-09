В Новосибирске завершены поиски 16-летнего подростка, который ушел в школу и пропал

В Новосибирске завершены поиски 16-летнего подростка. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 16-летнего подростка, который ушел в школу и не вернулся. Об этом стало известно сегодня, 9 ноября.

— Мальчика нашла полиция, мама подтвердила, что это он. С ребенком все в порядке, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Спасибо всем, кто принял участие в поиске.

Напомним, поиски мальчика велись со 2 ноября. Родным он сказал, что отправился в школу, однако до нее так и не добрался. В какой-то момент школьник выходил на связь с родными, и даже обещал вернуться домой, однако потом пропал из поля зрения.

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