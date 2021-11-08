В Новосибирске ищут 16-летнего мальчика, который ушел в школу и не вернулся. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске ищут 16-летнего Меншикова Евгения. Мальчик пропал 2 ноября. Родным он сказал, что отправился в школу, но домой не вернулся. Подробности об исчезновении подростка КП-Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт».

— Со слов родных, ранее он уходил из дома, отсутствовал двое суток, вернулся сам, но пояснить, где был не мог. Ранее в полицию с заявлением о пропаже не обращались. К нам заявка поступила на прошлой неделе. В один из дней с подростком на связь удалось выйти. Он даже разговаривал по телефону и пообещал вернуться. Но до сегодняшнего дня с родными на связь не выходит, домой не вернулся. Есть основания волноваться за его здоровье. Местонахождение неизвестно. Было принято решение о распространении ориентировки в Сети, чтобы установить, где находится мальчик и убедиться, что он вне опасности, — уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Рост подростка — 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

В день пропажи был одет в черную куртку, черную толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки с белым рисунком по боковым швам, черные кроссовки. С собой у Евгения была черная сумка через плечо.

Если вам известно, где находится подросток, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8 — 800 — 700 — 54 — 52.

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