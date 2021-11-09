В полиции рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Новосибирске

Угонщики предпочитают дорогостоящие машины марок: Toyota Land Cruiser и Lexus. Также в список вошла Hyundai Santa Fe. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, какие машины чаще всего угоняют в регионе. По данным полиции, угонщики предпочитают дорогостоящие авто: Toyota Land Cruiser и Lexus. Также в список вошла Hyundai Santa Fe.

— Угоны часто раскрываются. Под угонами подразумевается, что кто-то взял покатался и оставил машину в пределах региона. А вот в специфике краж и хищений автотранспорта есть технические сложности. В этом случае преступники стараются сразу вывезти машины за пределы Новосибирской области. Даже если в авто установлена спутниковая сигнализация — это может не помочь, потому что похитители ставят «глушилки» и в этом случае автомобиль найти намного сложнее, — рассказал КП-Новосибирск заместитель начальника регионального управления уголовного розыска России, начальник отдела организации оперативно-служебной деятельности и методического обеспечения Евгений Богомазов.

Ранее КП-Новосибирск писала о новосибирце, который похитил в Кузбассе две «Тойоты» на 1,6 миллиона рублей.

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