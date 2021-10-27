Новосибирец украл в Кузбассе две «Тойоты» на 1,6 миллиона рублей. Фото: ГУ МВд по Кемеровской области.

Кузбасские полицейские поймали новосибирца, который похитил два автомобиля. Промышлял злоумышленник в Кемерово. С преступными намерениями он приехал в Кузбасс из Новосибирска.

— Правоохранители установили, преступником оказался 25-летний житель Новосибирской области. В Кузбасс он приехал на авто, взятом на прокат в Новосибирске. При помощи сканера он отключил сигнализацию у «Тойоты Рав 4», похитил ее, а потом вернулся на ней в Новосибирск. В Кемерове он также украл машину «Тойота Королла». Похищенные авто он намеревался продать. Однако его планы не осуществились — злоумышленника задержали. Сумма ущерба, нанесенного владельцам машин, составила примерно 1,6 миллиона рублей, — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по части 3 и части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит сибиряку — 10 лет лишения свободы. На время следствия его поместили в СИЗО.

Похищенные машины вернули владельцам.

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