В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 балла

Землетрясение произошло в 03:46. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 5 ноября в Краснозерском районе Новосибирской области зафиксировало сильное землетрясение магнитудой в 6,2 балла. Его очаг был около села Казанка в 320 километрах от Новосибирска.

— Землетрясение было зафиксировано в 03:46 по местному времени. Магнитуда составила 4,9 балла, а в эпицентре — 6,2 балла. Очаг зафиксирован в Краснозерском районе, неподалеку от села Казанка, — говорит оперативное сообщение Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Напомним, в сентябре под Искитимом произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла.

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