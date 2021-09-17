В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Фото: Архив КП.

Под Искитимом в Новосибирской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Инцидент произошел утром 16 сентября, в 08:20. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.

— Землетрясение носило характер «quarry blast», произошло оно в результате карьерного взрыва. Такие технологические взрывания часто проводят на разрезах и карьерах, — рассказали КП-Новосибирск в службе.

По словам специалистов, эти землетрясения не являются природными и происходят довольно часто.

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