В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Фото: Архив КП.
Под Искитимом в Новосибирской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9. Инцидент произошел утром 16 сентября, в 08:20. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.
— Землетрясение носило характер «quarry blast», произошло оно в результате карьерного взрыва. Такие технологические взрывания часто проводят на разрезах и карьерах, — рассказали КП-Новосибирск в службе.
По словам специалистов, эти землетрясения не являются природными и происходят довольно часто.
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