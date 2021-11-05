В Новосибирске иномарка сбила женщину с годовалым ребенком на руках

Женщина с годовалым мальчиком шла по пешеходному переходу. Фото: УГИБДД по НСО.

В пятницу, 5 ноября, в Первомайском районе Новосибирска мама с малышом, переходившая дорогу, попали под колеса иномарки.

— 24-летний водитель на автомобиле «Форд-Фокус» ехал по улице Аксенова со стороны улицы Баганская в сторону улицы Героев Революции. Около дома №109 по улице Героев Революции, наехал на женщину с ребенком на руках, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2020 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 1 ноября грузовая «ГАЗель» сбила 3-летнего мальчика во дворе дома.

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