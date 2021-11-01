В Новосибирске «ГАЗель» сбила 3-летнего мальчика во дворе дома

В Новосибирске под колесами «ГАЗели» пострадал 3-летний ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске под колесами «ГАЗели» пострадал 3-летний ребенок. ДТП случилось вечером, 1 ноября, в Ленинском районе.

— Сегодня, в 19:35 33-летний водитель автомобиля «ГАЗель» ехал задним ходом во дворе дома №15 по улице Серафимовича и сбил 3-летнего мальчика, который вместе с мамой вышел из подъезда и побежал на детскую площадку во дворе, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП мальчика доставили в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.

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