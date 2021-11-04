В мэрии Новосибирска опровергли поливание тротуаров водой в -10 градусов

В мэрии пояснили, что дороги обрабатывают спецраствором. Фото:Кадр из видео

В мэрии прокомментировали видео, снятое новосибирцем, где дорожная техника якобы поливает тротуары водой в минусовую температуру. По словам автора ролика, в это время столбик термометра достиг отметки в -10 градусов.

— В действительности городские дорожные службы обрабатывали тротуары не водой, а противогололедным материалом «Бионорд»., — сообщили в официальном телеграмм-канале мэрии.

Как отметили в муниципалитете, противогололедные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. А на тротуарах позволяют растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта.

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Такую картину заснял на видео один из жителей города (подробнее).

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