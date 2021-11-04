В Новосибирске спецтехника поливала водой тротуары при -10 градусах

Спецтехница поливала тротуары водой при минусовой температуре. Фото: Кадр из видео\makkuroyama

В соцсетях появился ролик, где новосибирец заснял на улице довольно странную картину, как спецтехника поливала чем-то тротуары на улице. По словам автора видео, это была вода, а на улице в это время было -10 градусов.

— В Новосибирске выпал снег, и дорожники поливают тротуары водой. Как думаете, зачем? Подсказка: на улице -10. Чтобы можно было весело кататься, а не скучно шагать! — рассказывает сибиряк в описании к видео.

Напомним, по прогнозам синоптиков, после ощутимого похолодание в Новосибирск придет резкое потепление. Уже в четверг, 4 ноября, температура воздуха поднимется до -4…-6 градусов, а в пятницу, 5 ноября, и вовсе потеплеет до 0.

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