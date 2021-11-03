В Новосибирской области транспортный налог увеличится в 1,7 раза

Налог повысят на 1,7 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области увеличится транспортный налог, водителям придется платить в 1,7 раз больше. Повышение налога КП-Новосибирск прокомментировал автоэксперт.

— Это все, конечно, очень плохо, потому что сейчас, в пандемию, когда все еще в России идет экономический спад, мы по-прежнему не на подъеме, вводить лишние затраты для населения — это неправильно. Я бы даже сказал бесчеловечно, — рассказал КП-Новосибирск президент новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

При этом он отметил, что базовая ставка транспортного налога не изменялась в Новосибирской области длительный период времени. И данное повышение не касается автомобилистов, которые владеют автомобилем с мощностью свыше 250 лошадиных сил. Они и так платят максимальную ставку — 150 рублей за лошадь.

Напомним, ранее депутаты Новосибирской области рассмотрели предложение правительства Новосибирской области о повышении размера транспортного налога почти в два раза. Вопрос обсуждался 28 октября, на 13-ой сессии заксобрания.

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