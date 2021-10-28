Заксобрание выступило за повышение транспортного налога в Новосибирской области

Повышение будет исходя мощности машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Новосибирской области предложили повысить размер транспортного налога почти в два раза. Вопрос был выведен на обсуждение в четверг, 28 октября, на 13-ой сессии заксобрания.

— Существующие ставки на транспортный налог в области не изменялись вот уже 15 лет. За это время изменились ценовые реалии в экономике, — заявил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

В результате дискуссии большинство депутатов приняли закон «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».

Известно, депутаты предложили повысить налог для автомобилистов мощностью до 100 лошадиные силы на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 лошадиной силы до 150 лошадиной силы — на 15 рублей, от 150 лошадиной силы до 200 лошадиной силы — на 25 — 50 рублей, от 200 лошадиной силы до 250 лошадиной силы — на 37,5-75 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.