Заксобрание выступило за повышение транспортного налога в Новосибирской области

Повышение будет исходя мощности машин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Депутаты Новосибирской области предложили повысить размер транспортного налога почти в два раза. Вопрос был выведен на обсуждение в четверг, 28 октября, на 13-ой сессии заксобрания.
— Существующие ставки на транспортный налог в области не изменялись вот уже 15 лет. За это время изменились ценовые реалии в экономике, — заявил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.
В результате дискуссии большинство депутатов приняли закон «О внесении изменений в статью 2.2 Закона Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».
Известно, депутаты предложили повысить налог для автомобилистов мощностью до 100 лошадиные силы на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 лошадиной силы до 150 лошадиной силы — на 15 рублей, от 150 лошадиной силы до 200 лошадиной силы — на 25 — 50 рублей, от 200 лошадиной силы до 250 лошадиной силы — на 37,5-75 рублей.
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