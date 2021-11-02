В Новосибирской области утонул пенсионер

Тело увезли в морг.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области в воде нашли тело пенсионера. Это произошло в Сузунском районе в реке Нижний Сузун. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Тело находилось рядом с лодкой. Как оказалось, мужчина был рыбаком, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, по предварительной версии мужчина утонул во время рыбалки.
Напомним, что две недели назад в Новосибирске на стройке ЛДС был найден труп мужчины. К делу подключились следователи, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.
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