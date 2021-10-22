В Новосибирске на стройке нового ЛДС нашли труп мужчины

Погибшего нашли в глубокой траншее. Фото: zsnso.ru
В Новосибирске рабочие обнаружили труп мужчины в траншее на стройке нового ЛДС. Тело нашли вечером 21 октября.
— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Среди рабочих многие не знали о трагедии. Подробности до сих пор выясняют:
— Труп был, упал в канализацию на территории ЛДС. Его нашли в яме в углу стройплощадки. Но сведений о погибшем и как это произошло, — сообщил источник «КП-Новосибирск» среди строителей комплекса.
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