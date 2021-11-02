Жители Новосибирской области в 5 раз чаще стали прививаться от ковида

Жители Новосибирской области стали чаще прививаться от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области выросло число желающих привиться от ковида. После введения в регионе обязательной вакцинации число желающих привиться выросло в пять раз. Об этом сообщают областные власти.

— По данным на 1 ноября в Новосибирской области двумя компонентами вакцины привились уже 799 458 человек. Первый компонент получили 905 797 сибиряков. В регионе продолжается массовая прививочная кампания, — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как пишет ряд СМИ, с 12 октября 2021 года число желающих привиться от ковида новосибирцев выросло в пять раз. Так, ранее в день прививались - 3346 человек, а теперь их число выросло до 16 965 человек ежедневно.

Ранее КП-Новосибирск писала, в регион поступили три партии вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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