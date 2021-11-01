В Новосибирскую область поступили три партии вакцин от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области продолжается массовая прививочная кампания. Так, в регион доставили три партии вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили на оперативном совещании в правительстве.

— Партии вакцин регулярно поступают в регион. В воскресенье, 31 октября, область получила две партии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»): 24 600 и 13 200 доз, а также 5 000 комплектов «ЭпиВакКороны». Всего к настоящему моменту поступило 1 221 925 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»), — передает пресс-служба областного правительства.

Как сообщил министра регионального здравоохранения Константин Хальзов, первым компонентом привились уже 905 797 сибиряков, а полностью прошли курс вакцинации — 799 458 жителей Новосибирской области. Он добавил, медучреждения региона работают в режиме повышенной готовности.

Известно, в Новосибирской области доступны 93 прививочных пункта, где можно поставить вакцину от ковида. 40 из них работают в Новосибирске, а 53 — на территории области.

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