Новосибирец рассказал, где спрятал тело друга, убитого на Заельцовском кладбище

Убил приятеля на кладбище. Фото: Следственное управление по НСО

В Новосибирске взяли под стражу 56-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он избил и задушил своего приятеля на Заельцовском кладбище во время ссоры. Сибиряк на допросе частично признал свою вину и рассказал следователям, куда он спрятал тело погибшего.

— Тело находится в автомобиле, он был мной сюда привезен, — во время допроса сибиряк рассказал, что спрятал тело мужчины в машине на улице Ипподромской.

Против сибиряка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

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