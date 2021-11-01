В полиции раскрыли подробности убийства мужчины на новосибирском кладбище

В полиции рассказали подробности убийства мужчины на новосибирском кладбище. Фото: "АСТ-54".

В полиции рассказали подробности убийства 29-летнего новосибирца. Правоохранители уточнили, парня на кладбище задушил его знакомый. Преступление произошло в пятницу, 29 октября.

— В полицию обратилась жена 29-летнего мужчины. Она пояснила, ее муж утром уехал по делам на рабочей машине и перестал выходить на связь. Полицейские, получив данные, что исчезновение может быть криминального характера, приступили к поиску новосибирца. В результате оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен автомобиль пропавшего — его нашли на Заельцовском кладбище — туда немедленно приехала следственно-оперативная группа, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, служебная собака взяла след у одной из могил, а также оперативники заметили следы крови на грунте. Через некоторое время полицейские задержали и подозреваемого в преступлении.

— Вечером следующего дня оперативники обнаружили и место сокрытия трупа, — добавили в МВД.

Злоумышленником оказался 56-летний новосибирец. Житель Центрального района города ранее судим не был. Известно, в роковой день погибший и злоумышленник приехали на кладбище. Там между ними возник конфликт, в ходе которого агрессор сначала избил потерпевшего, а потом задушил. Следы преступления подозреваемый намеревался скрыть. Для этого он вернулся на кладбище, где его поймали оперативники.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

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