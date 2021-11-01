В РЖД прокомментировали инцидент с сошедшими с рельс вагонами в Новосибирске

В РЖД прокомментировали ЧП с сошедшим с рельс вагонами грузового поезда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В РЖД прокомментировали ЧП с сошедшими с рельс вагонами грузового поезда. Напомним, инцидент произошел вечером, 1 ноября, на станции Инская.

— В Новосибирской области на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при маневровых работах произошел сход 2 вагонов, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. — В результате инцидента никто не пострадал. Задержек пассажирских поездов нет. На месте схода работал восстановительный поезд станции Инская.

Проверку по факту произошедшего проводят также следователи. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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