В Новосибирске с рельс сошел вагон грузового поезда

В Новосибирске сошел с рельс вагон грузового поезда с углем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске сошел с рельс вагон грузового поезда. ЧП случилось вечером в понедельник, 1 ноября, на станции Инская.

— С рельс сошел один вагон грузового поезда, в котором перевозили уголь. Вагон не перевернулся, пострадавших в результате данного инцидента никто не пострадал. На место произошедшего выехала следственная группа, — пояснили КП-Новосибирск в Восточном межрегиональном СУТ СКР.

По данному факту сейчас проводится проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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