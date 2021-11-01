Замгубернатора Новосибирской области назначен Роман Теленчинов

О назначении стало известно на оперативном совещании Фото: Андрей КОПАЛОВ

Губернатор Новосибирской области назначил Романа Теленчинова замгубернатора региона. Ранее чиновник работал в мэрии города. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 1 ноября.

— Назначаю заместителем губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинова. Многие коллеги взаимодействовали с ним по прежнему месту работы — это УКС мэрии. С сегодняшнего дня Роман Александрович работает в нашей команде. Напрямую будет взаимодействовать с министерством строительства, — заявил Андрей Травников.

Губернатор также отметил, что на новом посту Теленчинов будет отвечать за реализацию всех крупных инфраструктурных проектов и напрямую коммуницировать с министерством строительства.

Напомним, ранее Роман Теленчинов ушел в отставку с поста замначальника департамента строительства и архитектуры и начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.