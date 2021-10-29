Начальник управления строительства мэрии Новосибирска ушел в отставку

Роман Теленчинов ушел в отставку.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Замначальника департамента строительства и архитектуры и начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Теленчинов ушел в отставку. Об этом стало известно в пятницу, 29 октября.
— Роман Теленчинов уволился по собственному желанию, сегодня последний день его работы, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города.
О том, кто займет теперь его должность в муниципалитете пока не известно. Не исключено, что сам Теленчинов может уйти на повышение в правительство региона на должность замгубернатора, курирующего минстрой и минтранс.
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