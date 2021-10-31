Первое заседание состоится 8 ноября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирского юриста будут судить за смерть ее 11-месячной дочери. Напомним, что трагедия в семье произошла 17 апреля. Многодетная мама вышла из квартиры и оставила детей одних. В этот момент 11-месячная девочка купалась в ванной. Когда женщина вернулась домой, то ребенок не подавал признаков жизни.
— В результате ее преступной небрежности наступила смерть девочки от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении, — говорится на сайте Заельцовского районного суда. — Женщине вменяется статья 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
Сейчас сибирячка находится под подпиской о невыезде. Первое заседание состоится 8 ноября.
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