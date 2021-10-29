В Новосибирске в Нарымском сквере открыли бесплатный общественный туалет

Снова работает. Фото: муниципальный портал "Зеленый Новосибирск"
В Новосибирске на территории Нарымского сквера заработал бесплатный общественный туалет. Об это сообщили на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск».
— На территории Нарымского сквера начал функционировать бесплатный общественный туалет, расположенный в здании по улице Челюскинцев, 23 на цокольном этаже со стороны сквера, — пояснили на портале.
Туалет будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. Обслуживать его будет МКУ «Горзеленхоз».
Напомним, что ранее он находился в частной собственности и был закрыт на карантин вместе с соседним кафе. Однако потом он перешел в муниципальную собственность.
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