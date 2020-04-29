Приставы отобрали у бизнесвумен закрытый на карантин общественный туалет

29 Апр 2020 2020-04-29T21:22:14+03:00

В Новосибирске приставы вскрыли и опечатали общественный туалет в Нарымском сквере, который был закрыт на карантин. Фото: "Новая Сибирь"

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В Новосибирске приставы вскрыли и опечатали общественный туалет в Нарымском сквере, который был закрыт на карантин. Предпринимательница, которая владеет этими помещениями, написала после этого заявление о преступлении в Железнодорожный следственный отдел.

— Кафе «Арбуз» вместе с общественными туалетами, были закрыты с 23 марта в соответствии с постановлением Губернатора. Но, несмотря на это, утром к зданию подошла группа людей вместе с человеком в форме судебного пристава-исполнителя. Они вскрыли и опечатали двери в туалеты, — сообщает издание «Новая Сибирь».

В пресс-службе регуправления ФССП утверждают, что эти помещения были переданы мэрии Новосибирска, поскольку общественный туалет имеет важное санитарно-эпидемиологическое значение. Кроме того, в УФССП сообщили, что предпринимательница была в курсе данных событий.

Однако сама сибирячка утверждает, что о визите пристава она узнала от других людей. И, несмотря на то, что туалеты принадлежат ей, никаких причин изымать их у нее нет. Поэтому женщина считает, что действия пристава были настоящим самоуправством, и просит следователей разобраться в ситуации и возбудить уголовное дело.

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