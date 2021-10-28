Новосибирская певица сняла клип о затравленных и худеющих школьницах

Опыт борьбы с школьной травлей помог сделать музыкальный хит. Фото: instagram.com/evgeniamerkel/

Жительница Новосибирска Женя Меркель и группа «Электрофорез» спели о расставании в отношениях и борьбе с низкой самооценкой. Песня «По разбитым зеркалам» собрала более 150 тысяч прослушиваний в соцсетях.

Текст и музыку написали питерские музыканты из группы «Электрофорез» Виталий Талызин и Иван Курочкин. Они искали вокалистку и предложили текст Жене Меркель.

— Я сразу влюбилась в эту песню и поняла, что она точно для меня. Откликнулась каждая строчка, «примерять» чужой текст я бы не стала. Сама тема больной самооценки мне очень близка, в школе я столкнулась с жестоким буллингом со стороны сверстников, это и многое другое оставляет огромный отпечаток на самовосприятии. Сложно поверить в себя, сложно себя принять и полюбить, я до сих пор работаю над этим, иногда успешно, а иногда не очень. А ведь от любви к себе зависит способность по-настоящему любить другого человека, — рассказала «КП-Новосибирск» Женя Меркель.

Буквально за месяц трек собрал более 150 тысяч прослушиваний, некоторые пользователи соцсетей сравнили новосибирскую певицу с Пелагеей.

— Пелагея — это круто, но не вижу смысла вешать ярлыки. Но этой песне народное, надрывистое исполнение подошло идеально. Пока мы работали над «Зеркалами» — я открыла для себя народное мотивы, — призналась 24-летняя певица.

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