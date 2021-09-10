Новосибирские музыканты сняли вирусный клип про взрослых из 90-х и молодежь «нулевых»

Клип строится вокруг конфликта поколений. Фото: предоставлено Виктором Ужаковым

Музыканты новосибирской группы Ploho написали песню о конфликте поколений 90-х и 2000-х. Лидер группы Виктор Ужаков выложил на YouTube клип.

Началось все с того, что режиссер короткометражных фильмов Сергей Павлов предложил снять мини-фильм о конфликте поколений. Видео снимали в спальных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, большинство актеров снимались в роли самих себя.

Сюжет таков: к молодому человеку приезжает дядя-бандит и знакомится с его сверстниками. Сперва он не вписывается в их компанию, достает складной нож и бравирует им. Но затем подростки берут его в тусовку. Создатели взяли идею клипа из строчки группы: «Потому что нельзя напугать 90-ми тех, кто рожден в нулевые…».

— Мои нулевые прошли в каких-то подворотнях, трамваях, троллейбусах квартирах моих приятелей, из которых уезжали родители. По сравнению с 90-ми, реальность была уже не такая дикая и безумная, стало не так опасно на улицах. Как раз в период середины-конца 00-х я начал играть музыку, сочинять первые песни. Возможно, поэтому группа Ploho в итоге звучит так, как звучит. Вроде бы мрак, но с отдаленными просветами, — поделился с КП-Новосибирск Виктор Ужаков.

Пользователи соцсетей отметили, что видео напоминиет известный советский фильм «Курьер». Подписчики стали жалеть «дядю-бандита» из 90-х:

— Бумер решил затусить с зуммерами, — написал подписчик.

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