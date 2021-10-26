В Новосибирске сильный ветер повалил дерево на проезжую часть

Ветер повалил дерево на проезжую часть. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, вечером во вторник, 26 октября, поднялся сильный ветер. Горожане уже начали делиться снимками последствий разбушевавшейся погоды в соцсетях.
— Сильный ветер повалил дерево на проезжую часть улицы Народной, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».
Напомним, по прогнозам синоптиков, непогода будет ожидать сибиряков на протяжении всей рабочей недели. Уже в ближайшие дни в регионе ожидается ощутимое похолодание, мокрый снег и штормовой ветер. Ночью, 27 октября, температура воздуха при прояснениях может опуститься до -9 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирскую область придет похолодание, снег и штормовой ветер
Непогода ожидает сибиряков уже на этой неделе (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер