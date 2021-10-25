В Новосибирскую область придет похолодание, снег и штормовой ветер

В Новосибирской области ожидается сильное похолодание, снег и сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области ожидается сильное похолодание, снег и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, непогода должна прийти в наш регионе уже на этой неделе.

— В среду, 27 октября, днем похолодает до 0…+5 градусов днем, до -4…+1 ночью, при прояснениях возможно похолодание до -9 градусов. В отдельных районах возможны небольшие, ночью по востоку местами умеренные дожди с мокрым снегом, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В четверг, 28 октября, в регионе похолодает до +3…+8 градусов днем, до -2…-7 градусов ночью, ночью в отдельных районах также может пойти небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На протяжении двух дней ветер будет дуть со средней скоростью 5-13 метров в секунду, в среду возможны порывы до 17-23 метров в секунду, в четверг — до 16 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их прогнозам, снегопад в Новосибирской области ожидается также в пятницу, 29 октября, и на выходных 30 и 31 октября.

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