Сибирячку, получившая маткапитал на несуществующего ребенка, осудили на два года

Сибирячка получила маткапитал по поддельному свидетельству о рождении ребенка. Фото: Архив "КП"

Сибирячку, получившую маткапитал на несуществующего ребенка, отправили в колонию. Напомним, женщина принесла в Пенсионный фонд фиктивное свидетельство о рождении, и в скором времени обналичила 453 тысячи рублей. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

— Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу управления Пенсионного фонда Российской Федерации ущерб, — сообщили в областной прокуратуре.

Женщина попыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком строгим, однако суд не удовлетворил жалобу ее адвоката и оставил его без изменения.

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Сейчас дело предприимчивой дамы рассматривает Калининский районный суд (подробнее).

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