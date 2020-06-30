2020-06-30T14:24:30+03:00
Происшествия

«Обналичила 453 тысячи»: сибирячка получила маткапитал на несуществующего ребенка

Сейчас дело предприимчивой дамы рассматривает Калининский районный суд
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка получила материнский капитал на несуществующего ребенка.Сибирячка получила материнский капитал на несуществующего ребенка.Фото: Архив "КП"
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Сибирячка получила материнский капитал на несуществующего ребенка: женщина принесла в Пенсионный фонд фиктивное свидетельство о рождении, и в скором времени обналичила 453 тысячи рублей. Сейчас дело предприимчивой дамы рассматривает Калининский районный суд.

— Судебное заседание по уголовному делу по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, (..) путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере) состоялось 29 июня. В судебном заседании было оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, — сообщает пресс-служба суда.

Согласно предварительному расследованию, сибирячка обратилась в ЗАГС, чтобы с помощью фиктивных документов оформить свидетельство о рождении ребенка, которого на самом деле у нее не было. Это свидетельство она позже принесла в Управление Пенсионного фонда РФ, где получила государственный сертификат на материнский капитал на 453 тысячи рублей, который она позже обналичила.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 5 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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