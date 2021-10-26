Будут ли работать зоопарк и аквапарк в Новосибирске с 30 октября 2021 года

Белых медведей в зоопарке новосибирцы смогут увидеть. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Будут ли работать зоопарк и аквапарк с 30 октября 2021 года - вопрос, который волнует мам и пап накануне школьных каникул и нерабочей недели. Ответил на него Юрий Петухов, заместитель губернатора Новосибирской области.

- Посещение аквапарка приостанавливается с 30 октября, - пояснил заместитель губернатора Юрий Петухов.

А вот зоопарк будет принимать посетителей на нерабочей неделе в особом режиме:

- Посетители не смогут посещать закрытые павильоны зоопарка, - продолжает Юрий Петухов.

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