Будут ли работать зоопарк и аквапарк в Новосибирске с 30 октября 2021 года

Белых медведей в зоопарке новосибирцы смогут увидеть.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Будут ли работать зоопарк и аквапарк с 30 октября 2021 года - вопрос, который волнует мам и пап накануне школьных каникул и нерабочей недели. Ответил на него Юрий Петухов, заместитель губернатора Новосибирской области.
- Посещение аквапарка приостанавливается с 30 октября, - пояснил заместитель губернатора Юрий Петухов.
А вот зоопарк будет принимать посетителей на нерабочей неделе в особом режиме:
- Посетители не смогут посещать закрытые павильоны зоопарка, - продолжает Юрий Петухов.
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